Büyükçekmece'de Yangın Paniği

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Büyükçekmece'de üç katlı iş yerinde çıkan yangın korkuttu

İSTANBUL - İstanbul Büyükçekmece'de üç katlı iş yerinin bodrum katındaki kumaş yıkama atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, saat 21.30 sıralarında İstanbul Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi Hadımköy İstanbul Caddesi üzerinde bulunan üç katlı iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin bodrum katındaki kumaş yıkama atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanlar üst katlara doğru yükselirken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olayda iş yerinde maddi hasar meydana gelirken yangının soğutma çalışmaları ise devam ediyor.