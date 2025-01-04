Büyükçekmece TEM Otoyolunda Midibüs Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Büyükçekmece TEM Otoyolunda Midibüs Yangını

Geniş Video İzle

Büyükçekmece TEM otoyolu üzerinde seyir halindeki bir midibüs, bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Midibüs sürücüsü aracı güvenli bir yere çekerken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay nedeniyle otoyolda trafik aksadı.

04.01.2025 14:32  Güncelleme: 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece TEM otoyolunda seyir halindeki midibüs alev topuna döndü

İSTANBUL - Büyükçekmece TEM otoyolu Celaliye mevkii Büyükçekmece istikametinde bir servis midibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken yanmaya başladı. Durumu fark eden midibüs sürücüsü, alev topuna dönen aracı kenara çekti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, saat 11.30 sıralarında Büyükçekmece ilçesi TEM otoyolu Celaliye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy Belediyesi'ne ait 59 JB 109 plakalı servis midibüsü seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Midibiüs'ün yandığını fark eden şoför, aracını emniyet şeridine çekerken alev topuna dönen araçtan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yaşanan yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nda her iki yönde de trafik oluştu. Polis ekipleri çift yönlü olarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sağlarken, kullanılamaz hale gelen midibüs gelen çekici yardımıyla kaldırıldı. Midibüsün kaldırılmasının ardından bölgedeki trafik normale döndü.

Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Ulaşım, trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Büyükçekmece TEM Otoyolunda Midibüs Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:07 Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı İfadesi tüyler ürpertti Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı! İfadesi tüyler ürpertti
13:54 Ferdi Tayfur’un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu cenaze töreninde Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu cenaze töreninde
13:38 İmamın uyarısı işe yaramadı Ferdi Tayfur’un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler İmamın uyarısı işe yaramadı! Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler
11:24 Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama
10:28 PKK, Öcalan’ın çağrısına uymazsa ne olur Hüseyin Yayman’dan herkesin merak ettiği soruya yanıt PKK, Öcalan'ın çağrısına uymazsa ne olur? Hüseyin Yayman'dan herkesin merak ettiği soruya yanıt
16:17 Türkiye’nin ilk kadın VAR hakemi belli oldu Türkiye'nin ilk kadın VAR hakemi belli oldu
16:09 Kazakistan’da 95 aracın karıştığı zincirleme kaza Kazakistan'da 95 aracın karıştığı zincirleme kaza
16:04 Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık
15:57 Çin’de gizemli virüs alarmı: Ölüm vakaları her dakika artıyor Çin'de gizemli virüs alarmı: Ölüm vakaları her dakika artıyor
15:56 Ferdi Tayfur’dan takdire şayan vasiyet Hepsini halka bağışladı Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
15:54 Crespo’dan ses getirecek sözler: Eğer biz şampiyon olamıyorsak Fenerbahçe olsun Crespo'dan ses getirecek sözler: Eğer biz şampiyon olamıyorsak Fenerbahçe olsun
15:48 Anderson Talisca’nın transfer tarihi belli oldu Anderson Talisca'nın transfer tarihi belli oldu
15:44 Fenerbahçe kongre üyesinden Nez’e ahlaksız teklif Mesajları ifşa etti Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif! Mesajları ifşa etti
15:32 Sosyal medyada canlı yayında küçük kıza iğrenç sözler söyleyen şahıs yakalandı Sosyal medyada canlı yayında küçük kıza iğrenç sözler söyleyen şahıs yakalandı
15:22 Fenerbahçe’de deprem: İki yıldız birden sakatlandı Fenerbahçe'de deprem: İki yıldız birden sakatlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 14:40:37. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükçekmece TEM Otoyolunda Midibüs Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.