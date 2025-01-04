Büyükçekmece TEM Otoyolunda Midibüs Yangını

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Büyükçekmece TEM otoyolunda seyir halindeki midibüs alev topuna döndü

İSTANBUL - Büyükçekmece TEM otoyolu Celaliye mevkii Büyükçekmece istikametinde bir servis midibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken yanmaya başladı. Durumu fark eden midibüs sürücüsü, alev topuna dönen aracı kenara çekti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, saat 11.30 sıralarında Büyükçekmece ilçesi TEM otoyolu Celaliye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy Belediyesi'ne ait 59 JB 109 plakalı servis midibüsü seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Midibiüs'ün yandığını fark eden şoför, aracını emniyet şeridine çekerken alev topuna dönen araçtan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yaşanan yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nda her iki yönde de trafik oluştu. Polis ekipleri çift yönlü olarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sağlarken, kullanılamaz hale gelen midibüs gelen çekici yardımıyla kaldırıldı. Midibüsün kaldırılmasının ardından bölgedeki trafik normale döndü.