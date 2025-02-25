Samsun'da buzdan kayan otomobil yoldan çıkarak ters döndü.
Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf S. idaresindeki Audi marka 55 AKZ 079 plakalı otomobil buzdan kayıp yoldan çıkarak ters döndü. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Emniyet kemeri takılı olduğu için araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Buzda Kayarak Ters Dönen Araç - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?