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Ç stolen köpek bulundu!

Ç stolen köpek bulundu!

Ankara'da çalınan köpek 1 ay sonra bulundu, sahibi basına teşekkür etti.

11.02.2025 13:21
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Ankara'da Petshop dükkanı işleten bir kişinin 1 yıl arayla 2 köpeği çalınmıştı. İHA'nın yaptığı haberin ardından 1 ay önce çalınan Fındık isimli cins köpek bulunarak sahibine teslim edildi.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde Petshop dükkanı bulunan Osman Güneş, köpeklerinden birinin geçen sene şubat ayında diğerinin ise 9 ocak tarihinde aynı kişi tarafından çalındığını iddia etmişti. Güneş, yetkililere şikayette bulunmasına rağmen köpeklerinin bulunmamasına tepki göstermişti. İHA'nın yaptığı haberin ardından harekete geçen polis ekipleri 1 ay önce çalınan 3 yaşındaki cins köpek Fındık'ı bularak sahibine teslim etti.
"Çok üzüldüm, çok yıprandım ama sonuç olarak köpeğimi buldum"
Şahıslardan şikayetçi olmadığını belirten Osman Güneş, köpeğinin bulunmasına çok sevindiğini söyleyerek, "Basının gücünü bir kez daha gördük. Haberlere çıktıktan sonra polis ekipleri harekete geçti. Bahçelievler Polis Karakolu da sağ olsun ellerinden geleni yaptılar. 2 saat içerisinde köpeğimize kavuştuk. Sincan Yenikent tarafında oturan 2 tane gencin aldığını öğrendik. Bayağı da uzakta oturuyorlar. Niyetlerinin iyi olmadığını biliyoruz ama 2 tane gencin de hayatını yakmak istemedik. Sicilleri yok, sabıkaları yok o yüzden ben de şikayetçi olmadım. İnşallah bir daha yapmazlar böyle bir şey. Bu onlara ders olur. Basına haber veren komşum Yusuf'a çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz, çok teşekkür ederim. Geçen sene bilgisayarım bozulduğu için Badem'e ulaşamadık ama resimlerini gören ya da tanıyan olursa lütfen haber versin. Aynı kişiler olduğunu düşünsem de ikisi de 20 yaşındaydı ve çok hırsıza benzemiyorlardı. Bir hata yapmışlar ama ben de bunun üstüne gidip onların geleceğine kara çalmak istemedim. Ben 1 ay çok üzüldüm, çok yıprandım ama sonuç olarak köpeğimi buldum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ç stolen köpek bulundu! - Son Dakika

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