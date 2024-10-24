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Çağatay Akman davasında karar

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Mahkeme, tarafların şikayetlerinden vazgeçmesi nedeniyle davanın düşmesine karar verdi.

24.10.2024 15:20
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Eski sevgilisini darp ettiği iddiasıyla yargılanan şarkıcı Çağatay Akman davasında karar

Tarafların karşılıklı şikayetlerinden vazgeçtikleri gerekçesiyle davanın düşmesine karar verildi

İSTANBUL - Şarkıcı Çağatay Akman'ın, eski sevgilisi Öykü Uslu'nun kapısına dayandığı ve Uslu ile onu uzaklaştırmak isteyen arkadaşını darp ettiği iddiasıyla yargılandığı dava, karara bağlandı. Mahkeme, Akman'ın müşteki sanıklar Öykü Uslu ve Furkan Ayaz'a yönelik 'tehdit' suçunu işlediği sabit olmadığı gerekçesiyle beraatına, diğer tüm suçlar yönünden tarafların karşılıklı şikayetlerinden vazgeçtikleri gerekçesiyle de davanın düşmesine hükmetti.

Şarkıcı Çağatay Akman'ın, 23 Temmuz 2021'de eski sevgilisi Öykü Uslu'nun evinin önüne gittiği ve Uslu'nun bu durumu arkadaşı olan Furkan Ayaz'a haber vermesi üzerine uzaklaşmak istemeyerek ikisini de darp ettiği iddiasına ilişkin görülen dava, karara bağlandı. İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki sanık Çağatay Akman ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Öykü Uslu ve Furkan Ayaz'a yönelik 'tehdit' suçundan beraat talebi

Cumhuriyet Savcısı ayrıca, Çağatay Akman'ın Öykü Uslu ve Furkan Ayaz'a yönelik 'tehdit' suçunu işlediğine dair kamu davası açılmışsa da, suçun işlendiğine dair yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraat kararı verilmesini istedi.

"Karşı taraftan şikayetçi değilim"

Savunma yapan Akman, "Söyleyeceğim bir şey yok, karşı taraftan şikayetçi değilim, beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Beyanda bulunan müşteki avukatı, müvekkilinin şikayetten vazgeçmesi nedeniyle davada düşme kararı verilmesini talep etti. Savunma yapan sanık avukatı ise, Furkan Ayaz hakkındaki şikayetten vazgeçtiklerini belirterek, Akman hakkında üzerine atılı suçtan düşme ve beraat kararı verilmesini istedi. Karar öncesi son sözü sorulan sanık Akman, "Beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

Beraatına hükmedildi

Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Çağatay Akman'ın müşteki sanıklar Öykü Uslu ve Furkan Ayaz'a yönelik 'tehdit' suçunu işlediği sabit olmadığı gerekçesiyle beraatına, diğer tüm suçlar yönünden tarafların karşılıklı şikayetlerinden vazgeçtikleri gerekçesiyle de davanın düşmesine hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheli Çağatay Akman'ın, Öykü ve Furkan'a yönelik ikişer defa 'basit yaralama' suçundan 8 aydan 2 yıla, 'tehdit' suçundan 1 yıldan 4 yıla ve 'hakaret' suçundan 7 aydan 4 yıl 8 aya olmak üzere toplamda 2 yıl 3 aydan 10 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede ayrıca, müşteki şüpheliler Öykü Uslu ile Furkan Ayaz'ın ise ayrı ayrı 'basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla, 'hakaret' suçundan ise 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Çağatay Akman davasında karar
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çağatay Akman davasında karar - Son Dakika

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