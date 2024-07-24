Çağlayan'da Kediden Köpeklere Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çağlayan'da Kediden Köpeklere Saldırı

Çağlayan'da cadde üzerindeki kaldırımda duran 'Gri Aslan' lakaplı bir kedi, yoldan geçen köpeklere saldırdı. Kediden güçlükle kurtarılan köpekler ve sahipleri panik yaşadı. Vatandaşların canından bezdiği kedi doğum yapması için götürülünce esnaf rahat bir nefes aldı.

24.07.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çağlayan'da cadde üzerindeki kaldırımda duran "Gri Aslan" lakaplı bir kedi, yoldan geçen köpeklere saldırdı. Kediden güçlükle kurtarılan köpekler ve sahipleri panik yaşadı. Vatandaşların canından bezdiği kedi doğum yapması için götürülünce esnaf rahat bir nefes aldı.

Kağıthane Çağlayan'da yaklaşık 2 senedir kaldırımda duran bir kedi vatandaşları adeta canından bezdirdi. Esnaf tarafından "Gri Aslan" lakabı konulan kedi, yoldan geçen köpeklere saldırdı. Zaman zaman vatandaşlara da saldıran kedi, hem köpeklere hem de sahiplerine korku dolu anlar yaşattı. Kimsenin yaklaşamadığı kedinin hamile olduğu anlaşıldı. Geçtiğimiz günlerde doğum yapması için esnaf tarafından kaldırımdan götürülen kedi, sağlık 3 yavru kedi doğurdu. Esnaf ve vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı.

"Köpek gördüğü zaman saldırıyor"

Yaşananlarla ilgili konuşan esnaf Hasan Bilgi, "O kedi buranın bir nevi bekçisi. Bizim ona verdiğimiz emeğin karşılığını herkese gösteriyor. Burada hayvanı beslediğimiz için hayvan da burada yavru doğurduğu zaman etrafı kolaçan ediyor. Yani insanlara sadıktır ama köpek gördüğü zaman ister istemez yavrusunu korumaya çalışıyor. İki üç senedir bu durum devam ediyor. Mesela süs köpekleri yerde olduğu zaman saldırıyor, sahipleri buraya geldiği zaman süs köpeklerini kucağına alıyor. Diğer büyük köpekler onun hışmına uğruyor. Şuan yavruları var. Biz evde şuan onlara bakıyoruz" dedi.

"Biz ona Çağlayan'ın 'Gri Aslanı' diyoruz"

Bilgi, "Yavruları büyüdü hepsini ilana verdik onları sahiplendirmeye çalışıyoruz. Üç tane yavrusu var. Biri anne diğeri de baba kopyası diğeri de karışık çıkmış. Kendimizin de evde ekstra hayvanlarımız var. Daha önce böyle bir şey yaşamadık ama görüyorduk. Kedilerin içinde de anne içgüdüsü olduğu için ister istemez yavrularını ve alanı korumaya çalışıyor. Biz ona Çağlayan'ın 'Gri Aslanı' diyoruz. Gri Aslan dediğimiz zaman bölgede ki esnafların çoğu tanıyor. İnsanlara asla bir zararı yok. Bu bölgede nerede ne varsa o hepsini bilir bizden iyi bilir yani" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Çağlayan, kedi, Hayvanlar, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çağlayan'da Kediden Köpeklere Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:50 Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var
10:24 MİT’ten Irak’a nokta operasyon Terör örgütü PKK’nın sözde Süleymaniye sorumlusu öldürüldü MİT'ten Irak'a nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu öldürüldü
10:10 Yargıtay kararını verdi Türkiye’nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti
09:15 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
03:31 İsrail askerleri, Filistinli genci askeri aracaya bağlayıp canlı kalkan olarak kullandı İsrail askerleri, Filistinli genci askeri aracaya bağlayıp canlı kalkan olarak kullandı
10:51 18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi RTÜK harekete geçti +18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
10:27 Herkes onu konuşuyor Edin Dzeko’dan tarihe geçen hat-trick Herkes onu konuşuyor! Edin Dzeko'dan tarihe geçen hat-trick
10:12 Tarihi transferde geri sayım Fenerbahçe’ye imza atacak olan En-Nesyri’nin İstanbul’a geliş saati belli oldu Tarihi transferde geri sayım! Fenerbahçe'ye imza atacak olan En-Nesyri'nin İstanbul'a geliş saati belli oldu
10:05 Dalgalar arasında yüzen adamı deniz yuttu Dalgalar arasında yüzen adamı deniz yuttu
09:53 Hayko Cepkin’in ablası Janet Kalustyan hayatını kaybetti Hayko Cepkin'in ablası Janet Kalustyan hayatını kaybetti
09:41 Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram’da paylaştı Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram'da paylaştı
09:12 Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı’nın köyüne gitti Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti
08:25 Sahilde terör halayı çeken gruba polis minibüsünde “Ölürüm Türkiyem“ dinletildi Sahilde terör halayı çeken gruba polis minibüsünde "Ölürüm Türkiyem" dinletildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 11:20:37. #1.13#
SON DAKİKA: Çağlayan'da Kediden Köpeklere Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement