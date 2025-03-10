Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

SAMSUN - Samsun'da çakmakla oynayan 4 yaşındaki çocuk evi yaktı.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Nebiler Caddesi'nde bulunan Nuray A.'ya ait 3 katlı evin giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 ve 10 yaşları arasındaki S.A ve akrabaları M.Ş. ve U.Ş. adlı çocuklar evde yalnız bulundukları sırada, iddiaya göre, 4 yaşındaki M.Ş. çakmakla oyun oynarken yangın çıktı. Alevler evi sararken çocuklar komşular yardımıyla evden çıkartıldı. Samsun Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.