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California'da Dev Dalgalar Plajdakileri Sürükledi, 8 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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California'da Dev Dalgalar Plajdakileri Sürükledi, 8 Kişi Yaralandı

ABD'nin California eyaletindeki Ventura Beach'te dev dalgaların deniz duvarını aşarak plajda bulunanları ve araçları sürüklemesi sonucu 8 kişi yaralandı. Pasifik'teki fırtınaların etkisiyle sahili vuran devasa dalgalar, plajda bulunan en az 20 kişiyi ve bir aracı metrelerce sürükledi. Olay nedeniyle çok sayıda plaj, güvenlik önlemleri çerçevesinde kapalı bulunuyor.

California\'da Dev Dalgalar Plajdakileri Sürükledi, 8 Kişi Yaralandı
29.12.2023 - 16:48,
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ABD'nin California eyaletindeki Ventura Beach'te dev dalgaların deniz duvarını aşarak plajda bulunanları ve araçları sürüklemesi sonucu 8 kişi yaralandı.

ABD'nin California eyaletindeki Ventura Beach'te dev dalgalar deniz duvarını aşınca ortaya korkutan görüntüler çıktı. Pasifik'teki fırtınaların etkisiyle sahili vuran devasa dalgalar, plajda bulunan en az 20 kişiyi ve bir aracı metrelerce sürükledi. 8 kişinin yaralandığı olay nedeniyle çok sayıda plaj, güvenlik önlemleri çerçevesinde kapalı bulunuyor.

California kıyısındaki şehirlerde yaşayanlar, Pasifik'te meydana gelen fırtınaların yol açtığı dalgalar nedeniyle dikkatli olmaları ve okyanus çevresinden uzak durmaları konusunda uyarıldı. - CALİFORNİA

Kaynak: İHA
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