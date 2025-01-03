Çalınan Hayvanlar Bulundu

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Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Ağapınar köyünde bir vatandaşın çalınan 34 küçükbaş hayvanı; Kırşehir, Ankara ve Kırıkkale Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonrasında bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre Jandarma Asayiş Timleri Ağapınar köyünde M.Ç. adlı kişinin 34 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. S.A. tarafından çalındığı tespit edilen küçükbaş hayvanın bulunması için çevre köylerde araştırma yapan ekipler, Ankara ve Kırıkkale ekiplerinden de destek aldı. Çalınan hayvanların S.A. tarafından kamyonete yüklenerek Ankara'nın Çubuk ilçesine götürüldüğü tespit edildi. Hayvanları satmaya çalışan S.A. Ankara'da suç üstü yakalandı.

Hayvanlar sahibine teslim edilirken S.A. hakkında işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR