Çamaşır Makinesi Kapıyı Engelledi - Son Dakika
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Çamaşır Makinesi Kapıyı Engelledi

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İstanbul'da iki arkadaşın çamaşır makinesi, evin kapısını engelleyince itfaiye çağrıldı.

06.01.2025 15:56
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Çamaşır makinesini çalışır halde bırakıp evden çıkan gençler döndüklerinde şoke oldu

Çalışır halde bırakılan çamaşır makinesi evin kapısının açılmasını engelledi

Çamaşır makinesi yüzünden eve giremeyen gençlerin yardımına itfaiye yetişti

İSTANBUL - İstanbul Kağıthane'de iki arkadaşın çalışır halde bırakıp dışarı çıktıkları çamaşır makinesi, titreşimle hareket edip kapın yanına gelerek açılmasını engelledi. Evlerine giremeyen gençlerin yardımına itfaiye ekipleri koştu. Evde yaşayan Can Fidan, " Çamaşır makinesi yürüyüp öne gelmiş, kapıyı engellemiş. Arkadaşım eve giremeyince itfaiye ekiplerini çağırdı. Ekipler kapıyı açınca herkes kahkahalara boğuldu" dedi.

İlginç olay dün akşam saatlerinde Kağıthane İlçesi Nurtepe Mahallesi Alpınar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 6 katlı apartmanın 4'üncü katında yaşayan Can Fidan ve Eren Kavak çamaşır makinesini çalıştırıp markete gitti. Çalışır haldeki çamaşır makinesi titreşimin etkisiyle adeta yürüyerek kapısının arkasına kadar geldi. Marketten evlerine gelen arkadaşlar evlerine giremeyince çareyi durumu itfaiye ekiplerine haber vermekte buldu. Olay yerine kapı açmaya gelen ekipler karşılaştıkları durum karşısında şaşkına döndü. İtfaiye ekiplerini gören mahalledekiler ilk başta tedirgin olsalar da durumu öğrenince tıpkı ekipler gibi olayı şaşkınlıkla karşıladı. Herkes kahkahalara boğuldu.

"Çamaşır makinesi yürümüş, öne gelmiş"

Eren Kavak'la birlikte aynı evde yaşayan Can Fidan olay karşısında şaşkın olduklarını dile getirdi. Fidan,"Ev arkadaşım çamaşır makinesini çalıştırıp markete gitti. Geldiğinde kapıyı açamamış. Kapının arkasında bir şey olduğunu düşünüyor. Ardından anlamış ki çamaşır makinesi yürümüş öne gelmiş, kapıyı engellemiş. Eve giremeyince itfaiye ekiplerini çağırıyorlar. Sonra mahalle sakinleri de biraz korkmuş. İçeride ceset var sanmışlar. Tabi sonra çamaşır makinesinin öne gelip kapıyı kapattığı anlaşılınca herkes kahkahalar boğuldu. Arkadaşım beni arayıp durumu haber verdi. Ben arkadaşımın anahtarı içerde unuttuğunu sandım ilk başta. Hırsızlık olayı olduğunu da düşünmedim. Sonra olay anlaşılınca tüm herkes çamaşır makinesinin yürümesine çok şaşırdı. Ekipler camdan girince önce makineyi yerine yerleştirip sonra kapıyı açtılar" dedi.

(LS-ZA-

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Kaynak: İHA

Kağıthane, İstanbul, İtfaiye, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çamaşır Makinesi Kapıyı Engelledi - Son Dakika

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