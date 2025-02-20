Çanakkale'de 32 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 32 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 2 organizatör gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'ın Behram köyünde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 32 göçmeni yakalayarak Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim etti. Operasyonda 2 insan kaçakçısı gözaltına alındı. - ÇANAKKALE
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