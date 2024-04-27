Çanakkale\'de Aranan 4 Kişi Yakalandı

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişiyi yakaladı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma ve kasten öldürme suçlarından 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan O.D., kasten öldürme suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.D., kasten yaralama suçundan 4 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.D. ve borçlunun ödeme şartını ihlali suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.Ç. yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE