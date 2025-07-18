Çanakkale Boğazı'nda Seddülbahir önlerinde makine arızası yaşanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile Morto Koyu'na çekildi.
Çanakkale Boğazı'nda Seddülbahir önlerinde içinde 3 kişinin bulunduğu 10 metre boyundaki teknenin makinesinde arıza yaşandı. Tekne, içindeki 3 kişi ile beraber sürüklenmeye başladı. Tekne kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne, emniyetli şekilde Morto Koyu'na yanaştırılarak demirletildi. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de Arızalanan Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?