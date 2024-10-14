Çanakkale'de FETÖ Üyesi Emekli Albay Yakalandı

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Çanakkale'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi emekli albay yakalandı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen kovuşturma dosyası kapsamında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile hakkında yakalama emri bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda ihraçtan dönen emekli albay T.K., 11 Ekim Cuma günü Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon neticesinde ikametinde yakalandı. Zanlı, işlemlerinin ardından Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ÇANAKKALE