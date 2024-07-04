Çanakkale'de Husumet Nedeniyle Öldürülen Kişi İçin Savcı Müebbet Hapis Cezası Talep Etti - Son Dakika
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Çanakkale'de Husumet Nedeniyle Öldürülen Kişi İçin Savcı Müebbet Hapis Cezası Talep Etti

Çanakkale\'de Husumet Nedeniyle Öldürülen Kişi İçin Savcı Müebbet Hapis Cezası Talep Etti

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde aralarında husumet olan Mehmet Onay'ı pompalı tüfekle öldüren tutuklu Yalçın Başkurt için savcı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Başkurt'un ifadesinde, aralarında husumet bulunduğunu ve kendisine saldırıldığını iddia ettiği belirtildi. Savcı, toplanan deliller ve ifadeler doğrultusunda Başkurt'un müebbet hapis cezası almasını istedi.

04.07.2024 12:22
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde aralarında husumet olan Mehmet Onay'ı pompalı tüfekle öldüren tutuklu Yalçın Başkurt için savcı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Olay, 22 Kasım 2023'te saat 01.00 sıralarında Gelibolu ilçesi Kore Kahramanlar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Yalçın Başkurt, daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumetli bulunan Mehmet Onay'ı telefonla aradı. Görüşmeden 3 saat sonra Başkurt, pompalı tüfekle Onay'ın bulunduğu evin önüne geldi. Sokakta bağıran Başkurt'u gören Onay, evden çıktı. Bu sırada Başkurt, pompalı tüfek ile 2 el ateş ederek Onay'ı göğsünden vurup ağır yaraladı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Onay, hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan Başkurt, gözaltına alındı. Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen Başkurt, tutuklandı.

Gelibolu Cumhuriyet Savcılığınca olayla ilgili soruşturmasını tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, sanık Yalçın Başkurt'un ifadesine yer verildi. Mehmet Onay'ın oğlunun evinde hırsızlık yaptığını belirten tutuklu sanık Yalçın Başkurt, "O nedenle aramızda husumet vardı. Normalde kendileriyle sadece iş için konuşmuştum. Sarhoş oldukları için bir, iki saat kadar sonra beni arayıp, tehdit ve hakarette bulundular. 'Neredesin' diye sorup, 'Seni evden almaya geleceğiz' dediler. Daha sonra kokoreç yemeye gittim. Mehmet Onay'a herhangi bir şekilde küfür veya hakarette bulunmadım. İki, üç bira içmiştim. Herhangi bir sarhoşluğum yoktu. Anıl, Ayhan ve Mehmet Onay ile konuşmaya gitmişti. Anıl'ı merak ettiğim için bir şey oldu mu acaba diyerek Ayhan'ın evine gittim. Yanımda tornavida, yan keski, kontrol kalemi, ekmek bıçağı ve ayrıyeten tüfek vardı. Orada Mehmet Onay ile karşılaştım. Onay, herhangi bir şey demeden, doğrudan bana saldırdı. Tüfekle korkutmak için ateş ettim. Üzerime gelince panikledim ve 1 el daha ateş ettim. Ondan sonra panikleyip, evime gittim. Kesinlikle Ayhan'ın evinin orda beklemedim. Sadece Anıl'ı beklemek için oradaydım" dedi.

Sanığın elindeki siyah cisim kameraya yansıdı

İddianamede, kamera incelemeleri sırasında Yalçın Başkurt'un kendi ikametinden olay yerine doğru yürümekte olduğu, o sırada sol elinden aşağıya doğru sarkan bir cismin olduğu belirtildi. İddianamede, diğer bir kamera görüntüsünde ise Mehmet Onay ile Yalçın Başkurt'un kaldırım üzerinde karşı karşıya geldikleri, görüntü kaydının olay yerine uzak olması nedeniyle taraflar arasında arbede yaşanıp yaşanmadığı belirlenemediğinin altı çizildi. Ayrıca görüntülerin devamında, Başkurt'un koşarak yola doğru ilerlediği, bu esnada elinde siyah renkte bir cisim olduğu, Mehmet Onay'ın da kaldırımda ayakta beklediği görüldüğü belirtildi. Başkurt'un orada park halinde bulunan bir aracın arkasına yöneldikten sonra önce yolun refüj kısmına ve daha sonra da yolun karşı tarafına koşarak geçtiği, bu esnada Mehmet Onay'ın kaldırımın üzerine düştüğü tespit edildiğine de iddianamede yer verildi.

İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Başkurt'un 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale, Gelibolu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Husumet Nedeniyle Öldürülen Kişi İçin Savcı Müebbet Hapis Cezası Talep Etti - Son Dakika

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