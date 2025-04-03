Çanakkale\'de İş Kazası: Rus Çarkçı Yaralandı

Çanakkale Boğazı'nda 'Anna' isimli ticari gemide 2'nci Çarkçı olarak çalışan Rusya uyruklu Sergey G.F. (43), spiral makinesi ile çalıştığı esnada makineden kopan parça yüzünü yaralandı. Yaralı mürettebatın Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Çanakkale Boğazı'nda Bozcaada'nın Güneyinde demirli Guyana bayraklı 'Anna' isimli ticari gemide iş kazası meydana geldi. Gemide 2'nci Çarkçı olarak çalışan Rusya uyruklu Sergey G. F'nin (43), spiral makinesi ile çalıştığı esnada makineden kopan parça yüzünü yaralandı.
Mürettebatın tıbbi tahliyesi için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bilgi verildi. 'TCSG-908' bot komutanlığınca yaralı mürettebatın tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Botuna alınan yaralı mürettebatın Geyikli iskelesine tıbbi tahliyesi yapıldı. İskelede bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan yaralı mürettebat ÇOMÜ Hastanesinde tedavi altına alındı.
Gemide spiral makinesi ile çalıştığı esnada makineden kopan parçanın yüzünü yaralaması sonucu yaralanan 2'nci Çarkçı olarak çalışan Rusya uyruklu Sergey G.F'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ÇANAKKALE
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