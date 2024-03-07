Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis oturma olmayan 4 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler Ayvacık ilçesinde Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe merkezinde yabancı uyruklu şahıslara yönelik çalışmaları a aralıksız devam ediyor. Ekipler ilçe merkezinde yapılan denetimler sırasında oturma izni olmayan kaçak göçmenler Sikadow Abeb Rahime, İzzeddine Gouasmıa, Rayen Mokra ve Salih Karkoşu gözaltına aldı.
Kaçak göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Öte yandan Gelibolu ilçesinde polisler tarafından oturma izni olmayan şahıslar üzerinde denetimler de son bir hafta içinde yakalanan 15 şahsın sınır dışı edildi. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de Kaçak Göçmen Operasyonu - Son Dakika
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Mardin E Tipi Kapalı cezaevi yakınlarında meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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