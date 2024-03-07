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Çanakkale'de Kaçak Göçmen Operasyonu

Çanakkale\'de Kaçak Göçmen Operasyonu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis, oturma izni olmayan 4 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenler, Ayvacık ilçesinde bulunan Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gelibolu ilçesinde son bir hafta içinde yapılan denetimlerde ise 15 oturma izni olmayan şahıs sınır dışı edildi.

07.03.2024 00:22  Güncelleme: 00:26
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis oturma olmayan 4 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler Ayvacık ilçesinde Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe merkezinde yabancı uyruklu şahıslara yönelik çalışmaları a aralıksız devam ediyor. Ekipler ilçe merkezinde yapılan denetimler sırasında oturma izni olmayan kaçak göçmenler Sikadow Abeb Rahime, İzzeddine Gouasmıa, Rayen Mokra ve Salih Karkoşu gözaltına aldı.

Kaçak göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Öte yandan Gelibolu ilçesinde polisler tarafından oturma izni olmayan şahıslar üzerinde denetimler de son bir hafta içinde yakalanan 15 şahsın sınır dışı edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Kaçak Göçmen Operasyonu - Son Dakika

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