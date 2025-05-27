Çanakkale\'de Kaybolan Müdür Bulundu

Çanakkale'de doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun (61) cansız bedeni 27 saat sonra BAKUT Arama Kurtarma Derneği'nin Balıkesir ekibi ile Balıkesir itfaiye ekipleri tarafından bulundu. Önce şapkası ardından da kayaların dibinde cansız bedeni bulunan Bartu'nun kanyon geçişi yaptığı sırada sele kapıldığı, sel sularının sürüklediği talihsiz adamın kayalara çarparak hayatını kaybettiği iddia edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, 25 Mayıs Pazar günü, saat 16.00 sıralarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Adatepebaşı köyündeki Gürleyik Şelalesi yakınlarında 17 kişilik grup ile doğa yürüyüşü yaptığı sırada kayboldu. Bölgede Çanakkale İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinesinde AKUT, BAKUT, UMKE, jandarma ekipleri tarafından 120 kişilik ekiple arama çalışmaları başlatıldı.

Önce şapkası ardından cesedi bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun 27 saat sonra Gürleyik Şelalesi yakınlarında cansız bedeni, BAKUT Arama Kurtarma Derneği Balıkesir Ekibi tarafından bulundu. Kayıp müdürün bulunma anı ve ekiplerin metrelerce yükseklikten dere yatağına inmeye çalışmaları kameralara da yansıdı.

Arama kurtarma ekibi şelale yakınlarında ilk olarak kayıp müdür yardımcısı Bartu'nun şapkasına ulaştı. Ekipler şelale çevresinde arama çalışmalarını genişletti. Bir süre sonra Bartu'nun cansız bedeni kayalıkların dibinde bulundu. Cesedi bulan uzman ekipler Bartu'nun kanyon geçişi sırasında sele kapılmış, sel suları tarafından sürüklenip uçurumdan aşağıya su ile birlikte düşmüş olabileceğini belirtti. Ayrıca arama kurtarma uzmanları, ekip yürüyüşü sırasında hiçbir zaman arkada kalan ya da önde ilerleyen kişilerin bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Öte yandan, önce şapkası bulunan Adil Bartu'nun sırt çantasının ve yürürken kullandığı bastonun da yanında olduğu görüldü.

Bartu'nun cansız bedeni yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından Adatepebaşı köyüne getirildi. Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Bartu'nun cenazesi yapılacak otopsinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde düzenlenecek tören ardından memleketinde toprağa verilmek üzere Van'a gönderilecek. - ÇANAKKALE