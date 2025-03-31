Çanakkale\'de Kaza: 6 Yaralı

Çanakkale'de yoldan çıkarak yan yatan araçtaki 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Eceabat- Gelibolu karayolunda meydana geldi. Eceabat istikametinden Gelibolu istikametine giden Tayfur Özkan idaresindeki 17 PH 070 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Kazada otomobil sürücüsü Tayfur Özkan ile yolcular Hande Özkan, Yusufcan Çimen, Arda Çimen, Eyüphan Söyler ve Nevzat Efe Ülkü hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE