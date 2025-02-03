Çanakkale'de korkunç cinayet! Kesik baş çöp kovasında bulundu - Son Dakika
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Çanakkale'de korkunç cinayet! Kesik baş çöp kovasında bulundu

Çanakkale\'de korkunç cinayet! Kesik baş çöp kovasında bulundu

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir kişi evde ölü bulundu. İddiaya göre, ölen kişinin kesik başı ise evdeki çöp kovasında bulundu.

03.02.2025 16:17  Güncelleme: 16:40
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Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde meydana gelen olayda üç gündür İsmail Damar'dan haber alamayan yakınları, köydeki eve geldiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. İsmail Damar, başı kesilmiş halde bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

KESİK BAŞ ÇÖP KOVASINDA BULUNDU

Evin çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yaptı. Savcının incelemelerinin ardından Damar'ın cansız bedeni Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İddiaya göre, cansız bedeni evde olan İsmail Damar'ın kesik başı ise jandarmanın çalışması sonucu evin içerisindeki çöp kovasında bulundu.

Çanakkale'de Korkunç Cinayet: Kesik Baş ile Bulundu

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma sürerken, İsmail Damar'ın eşi E.D. (56) jandarma tarafından gözaltına alındı.

Çanakkale'de Korkunç Cinayet: Kesik Baş ile Bulundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de korkunç cinayet! Kesik baş çöp kovasında bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Veysi Karaman:
    manyak 2 0 Yanıtla
  • mehmet emir ılğaz:
    bu kadın şiddetine bir son verilmeli artık nerde bu devlet arkadaş 0 0 Yanıtla
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