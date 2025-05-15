Çanakkale\'de Nitelikli Yağma Operasyonu

Çanakkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen nitelikli yağma operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde suçla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmada Gökçeada ilçesinde nitelikli yağma suçuna karıştıkları belirlenen iki aileye mensup toplam 13 şüpheliyi tespit etti. Yapılan çalışmada çeşitli yağma suçlarına karıştıkları tespit edilen şahısların daha sonra çıkar çatışmasına düştükleri, bunun da silahlı çatışmaya dönüştüğü öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler 12 Mayıs'ta geniş çaplı operasyon düzenledi. 15 ekip, 2 çevik kuvvet timi ve toplam 70 personelin katılımıyla 9 ikamet ve 8 araca yönelik arama yapıldı. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden C.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, F.K. isimli şahıs tutuklandı. Gözaltında bulunan diğer 11 şüphelinin ise bugün Gökçeada'da mahkemeye çıkarılması bekleniyor. - ÇANAKKALE