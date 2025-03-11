Çanakkale'de orman yangını
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde orman yangını başladı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için müdaheleye başladı.
Yangın saat 14.00 sıralarında Gelibolu ilçesine bağlı Tayfur köyünde ormanlık alanda başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 20'ye yakın arazöz, 100'e yakın orman personeli sevk edildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için müdahalesi devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de Orman Yangını Başladı - Son Dakika
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