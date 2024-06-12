Çanakkale'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çanakkale'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına 9 uçak, 5 helikopter ve 250'ye yakın personel ile müdahale ediliyor. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, vatandaşlardan da teyakkuzda olmaları istendi.

12.06.2024 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde orman yangınına 9 uçak, 5 helikopter ve 250'ye yakın personelle müdahale ediliyor. Yangına ilişkin Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Kumköy köyüne yakın köylerde yaşayan vatandaşların teyakkuzda olmaları istendi.

Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın başladı. Yangına orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına havadan ve karadan yangına müdahaleye başladı. Orman yangınına 9 uçak, 5 helikopter, 36 arazöz ve iş makinesi ile 250'ye yakın personelle müdahale ediliyor.

Yangına ilişkin Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Eceabat ilçesi Kumköy civarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına havadan ve karadan devam edilmektedir. Kumköy köyüne yakın civardaki köylerde yaşayan vatandaşlarımızın teyakkuzda olmaları önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise "12.06.2024 tarihinde saat 13: 27'de Çanakkale 112 AÇM'den bildirilen Eceabat Kumköy Köyü civarında orman alanından duman yükseldiği ihbarı üzerine ekiplerimiz derhal yangın mahalline sevk edilmiştir. İlk müdahale saat 13: 35'te yer ekiplerimizce yapılmıştır.Yangının rüzgarın etkisi ile hızla yayılma eğilimi göstermesi nedeniyle yer ekiplerimize destek amacı ile derhal Dardanos ve civar bölgelerde konuşlu yangın söndürme ve yönetim helikopterleri ve Çanakkale, Edremit ve Milas havalimanında konuşlu uçaklarımız yangın mahalline hareket ettirilmiştir. Yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarımız ekiplerimizin yoğun ve koordineli müdahalesi ile devam etmektedir" denildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Helikopter, Çanakkale, Eceabat, Çevre, Acil Durum, Doğa, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
18:40 Taraftarlar çılgına dönecek Dubois’ten Galatasaray’a zehir zemberek sözler Taraftarlar çılgına dönecek! Dubois'ten Galatasaray'a zehir zemberek sözler
18:00 Bodrum’da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti Bodrum'da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti
17:51 Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin
17:47 Kuveyt’te 6 katlı binada çıkan yangında can kaybı 49’a yükseldi Kuveyt'te 6 katlı binada çıkan yangında can kaybı 49'a yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 20:58:17. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement