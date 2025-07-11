Çanakkale'de elektrik hattı kaynaklı yangınların önlemesi amacıyla düzenlenen 'Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı' gerçekleştirildi.
Dardanos Yangın Yönetim Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman başkanlık yaptı. Toplantıya; İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, UEDAŞ Çanakkale İşletme Müdürü Şaban Gören ile Orman Bölge Müdürlüğü personeli katıldı. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de Orman Yangınları Toplantısı - Son Dakika
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