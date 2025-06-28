Çanakkale\'de Otluk Alanda Yangın

Çanakkale'de otluk alanda çıkan yangın korkuttu. Yangın, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Metin Oktay Caddesi üzerinde otluk alanda nedeni henüz belli olmayan bir şekilde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri de sevk edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yangını söndürmek için destek verdi. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE