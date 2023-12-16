Çanakkale\'de Sağanak Yağış: Kepez Deresinde Taşkın Devam Ediyor

Çanakkale'de dün öğleden sonra başlayan ve gece boyu devam eden sağanak yağış nedeniyle Kepez deresindeki taşkın devam ediyor. Dardanos ve Güzelyalı köylerine giden sahil yolu trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından dün Çanakkale'de öğleden sonra başlayan sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, kent merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanak yağış nedeniyle merkeze bağlı Kepez beldesindeki dere de taştı. Kuvvetli yağışla birlikte sel suları köprünün üstünden akmaya başlarken, bazı tekneler de zarar gördü. Dardanos ve Güzelyalı köylerine giden sahil yolu trafiğe kapatılırken, gece boyu devam eden sağanak yağış nedeniyle Kepez deresindeki taşkın devam ediyor. Kepez Belediyesi'ne bağlı ekipler iş makineleriyle Kepez deresindeki yola taşan su seviyesinin azalması için çalışmalarına devam ediyor. - ÇANAKKALE