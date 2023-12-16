 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çanakkale'de sağanak yağış nedeniyle bir ev sel sularından zarar gördü - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale'de sağanak yağış nedeniyle bir ev sel sularından zarar gördü

Çanakkale'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kalabaklı köyünde dere taşması sonucu bir ev sel sularından zarar gördü. Evde bulunan eşyalar zarar gördü. Sel suları nedeniyle mağdur olan Nurten Özdemir, evlerinin zarar gördüğünü ve çekyatlarının su ve çamur olduğunu belirtti.

Çanakkale\'de sağanak yağış nedeniyle bir ev sel sularından zarar gördü
16.12.2023 - 23:14,
Abone Ol

Çanakkale'de sağanak yağış nedeniyle Kalabaklı Köyü'nde bir ev sel sularından zarar gördü

ÇANAKKALE - Çanakkale'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle merkeze bağlı Kalabaklı köyünde dere taşması sonucu bir ev sel sularından zarar gördü.

Çanakkale'de dün öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Merkeze bağlı Kalabaklı köyünde sağanak yağış nedeniyle debisi yükselen dereden taşan sular bir eve girerek zarar verdi. Evde bulunan eşyalar zarar gördü.

Sel suları nedeniyle mağdur olan ve yalnız yaşayan Nurten Özdemir (79), "Yağmur fazla yağdı. Dereler taştı. Kapılar fayda etmedi. Her yeri su bastı. Her yer çamur, balçık oldu. Balçık içinde kaldı. Evimize giremiyoruz. Evimiz zarar gördü. Çekyatlarımız su ve çamur oldu. Zararımız çok" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çanakkale, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de sağanak yağış nedeniyle bir ev sel sularından zarar gördü - Son Dakika


23:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın
21:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz
20:46
Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
20:21
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz
20:16
El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın
19:59
İstanbul'da yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi İstanbul'da yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
19:00
Netanyahu, Hamas'la müzakerelere geri dönmeyi görüşmek üzere savaş konseyini topluyor Netanyahu, Hamas'la müzakerelere geri dönmeyi görüşmek üzere savaş konseyini topluyor
18:31
Dili sürçen Devlet Bahçeli 'mefhum' kelimesini bir türlü söyleyemedi Dili sürçen Devlet Bahçeli "mefhum" kelimesini bir türlü söyleyemedi

Son Dakika
23:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın
21:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz
20:46 Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
20:21 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz
20:16 El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın
19:59 İstanbul'da yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
19:00 Netanyahu, Hamas'la müzakerelere geri dönmeyi görüşmek üzere savaş konseyini topluyor
18:31 Dili sürçen Devlet Bahçeli "mefhum" kelimesini bir türlü söyleyemedi
17:50 Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı" krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı
17:47 Diyarbakır’da il ve 17 ilçe başkanıyla birlikte 12 bin 750 kişi İYİ Parti’den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 23:35:59. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de sağanak yağış nedeniyle bir ev sel sularından zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement