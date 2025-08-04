Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişinin bulunduğu 9 metrelik tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Eceabat'a yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda dün Nara Burnu açıklarında içinde 2 kişi bulunan 9 metrelik tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.
'KIYEM-1 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Eceabat'a yanaştırıldı. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de Sürüklenen Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
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