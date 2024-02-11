Çanakkale'de traktör devrildi, sürücü hafif yaralandı - Son Dakika
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Çanakkale'de traktör devrildi, sürücü hafif yaralandı

Çanakkale\'de traktör devrildi, sürücü hafif yaralandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Muharrem Erol, tarlasını sürdüğü sırada traktörün devrilmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

11.02.2024 17:13
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Muharrem Erol, tarlasını sürdüğü sırada traktörün devrilmesi sonucu hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Ezine ilçesi Aladağ köyü yakınlarında meydana geldi. Muharrem Erol, 17 NA 263 plakalı traktörü ile tarlasına gitti. Muharrem Erol, tarlasını sürdüğü sırada henüz bilinmeyen bir nedenle traktörün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen traktörün altında kaldı. Ölümden dönen Muharrem Erol, hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı Muharrem Erol, ambulansla Ezine Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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