Çanakkale'de hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs dahil 3 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 110 gram skunk ve 1 adet tabanca ile 3 adet mermi ele geçirildi. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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