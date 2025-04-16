Çanakkale'deki Şüpheli Ölümde Dava Devam Ediyor - Son Dakika
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Çanakkale'deki Şüpheli Ölümde Dava Devam Ediyor

Çanakkale\'deki Şüpheli Ölümde Dava Devam Ediyor

39 yaşındaki Tuğba Yavaş'ın ölümüyle ilgili eşi Alptekin Yavaş tutuksuz yargılanıyor.

16.04.2025 20:04
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Çanakkale'de 39 yaşındaki restoratörün 5'inci kattan düşerek hayatını kaybettiği olayla ilgili şüpheli olan eşinin yargılanmasına devam edildi.

Olay, 30 Ekim 2024 tarihinde merkeze bağlı Kepez beldesi Hamidiye Mahallesi Aziz Nesin Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle Tuğba Yavaş (39), apartmanın 5'inci katındaki dairenin balkonundan park halindeki motosikletin üzerine düştü. Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Tuğba Yavaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda ekipler Tuğba Yavaş'ın eşi Prof. Dr. Alptekin Yavaş'ın ifadesine başvurdu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alptekin Yavaş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasının tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı. Sanık Prof. Dr. Alptekin Yavaş hakkında 'başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi' suçundan Çanakkale 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İlk duruşmanın ardından dava Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesince ele alındı. Bu arada sanık Alptekin Yavaş'ın avukatları, yeni duruşma öncesi tutukluluk için itiraz etti. Mahkeme ise sanık Yavaş'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

Davanın ikinci duruşması bugün Çanakkale 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada müşteki yakınları ve tutuksuz yargılanan Prof. Dr. Alptekin Yavaş hazır bulundu. Alptekin Yavaş duruşmasındaki savunmada, "Olay anında 'yapmazsın' sözünü, ben bana ve ortak çocuğumuza kıyamayacağı anlamında söyledim. İntihar iradesi güçlendirmek bahanesiyle söylemedim" şeklinde konuştu.

Sanık savunmasının ardından Tuğba Yavaş'ın yakınları şikayetçi sıfatıyla dinlenildi. Müştekinin babası Mustafa Babayiğit, sanık Yavaş'tan şikayetçi olduğunu söyleyerek "Kızım durduk yere kendini atmadı" dedi. Anne İsminaz Anıl, "İntihar edecek çocuk mevlit hazırlığı yapmaz. Bu olaydan sonra Alptekin Yavaş bize torunumuzu göstermiyor. Çocuğumu ben ondan daha iyi yetiştiririm" dedi.

Duruşmada sanık Yavaş'ın ve müşteki yakınlarının dinlenmesi ardından hakim sanık Yavaş'ın tutuksuz yargılanmasının devamına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı 30 Haziran tarihine ertelendi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'deki Şüpheli Ölümde Dava Devam Ediyor - Son Dakika

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