Çankaya\'da 26 Katlı Binada Yangın: 3 Ölü, 27 Yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde iki gün önce 26 katlı bir binanın 4. katında çıkan yangının ardından olay yeri ve binanın son durumu görüntülendi.

Yangının ardından ilk defa kaydedilen görüntülerde ise dairenin içindeki duvarların is içinde kaldığı görüldü. Yangın, 12 Temmuz Cumartesi saat 22.00 sıralarında Yaşamkent Mahallesi'nde bulunan 26 katlı rezidansta çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. Dumanlar arasında mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce tahliye edilirken, olay yerinde kurulan UMKE çadırında ilk müdahaleler yapıldı.

Faciada Muharrem Çetinkaya (63), Hüsniye Çelik Şahin (33) ve henüz 3 buçuk aylık olan Aras Şahin yaşamını yitirdi. 20'si vatandaş, 7'si itfaiyeci olmak üzere 27 kişi dumandan etkilendi, bir kişinin ise durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ANKARA