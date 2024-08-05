Çankırı\'da 51 şahıs ve 2 göçmen yakalandı

3.Sayfa

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 51 şahıs ile 2 göçmen yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 51 şahıs ile 2 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 0,85 gram metamfetamin, 10 adet sentetik ecza hapı, 8 adet yivsiz av tüfeği, 2 adet tabanca ve 1adet bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan 51 şahıstan 6'sı tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenler ise sınır dışı edildi. - ÇANKIRI