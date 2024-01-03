Çankırı\'da yapılan operasyonlarda 95 şüpheli yakalandı

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 95 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede 15-31 Aralık tarihleri arasında düzenlenen operasyonlar ve yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 95 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇANKIRI