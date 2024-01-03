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Çankırı'da yapılan operasyonlarda 95 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Çankırı'da yapılan operasyonlarda 95 şüpheli yakalandı

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 15-31 Aralık tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 95 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Çankırı\'da yapılan operasyonlarda 95 şüpheli yakalandı
03.01.2024 - 09:12,
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Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 95 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede 15-31 Aralık tarihleri arasında düzenlenen operasyonlar ve yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 95 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da yapılan operasyonlarda 95 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankırı'da yapılan operasyonlarda 95 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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