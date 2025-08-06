Çankırı\'da Kavun Tezgahı Yandı

Çankırı'da alevlere teslim olan kavun satış tezgahı kullanılmaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Çankırı- Ankara karayolu, Germece köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bulunan bir kavun satış tezgahında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ve vatandaşlar tarafından yapılan müdahaleyle yangın söndürüldü. Yangında, kavun tezgahı kullanılamaz hale geldi.

Yangını görüntülemek için olay yerinde bulunan Gazeteci Bayram Polat, "Çankırı-Ankara karayolu, Germece köyü mevkiinde bulunan bir kavun tezgahında yangın çıkmış. Çevresindeki ağaçlarda yangın vesilesiyle maalesef tutuşmuş. Ekipler olay yerine intikal ederken vatandaşlar da yangına toprak atarak büyümesini engellemeye çalışıyor. İçerisinde piknik tüpü de olduğu söyleniyor. O yüzden bizlerde uzak durmaya çalışıyoruz. Çevrede ormanlık bir alan yok, yangın büyümeye müsait değil" diye konuştu. - ÇANKIRI