Çankırı'da Kaza: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Çankırı'da Kaza: Sürücü Yaralandı

Çankırı\'da Kaza: Sürücü Yaralandı

Şabanözü'nde kontrolden çıkan otomobil bir bahçeye girdi, sürücü yaralandı.

15.10.2024 09:58
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Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde kontrolden çıkarak bir evin bahçesine giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Şabanözü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.Z. yönetimindeki 18 ABB 448 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yakınlarda bulunan bir evin bahçesine girdi. Kazada sürücü M.A.Z. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da Kaza: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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