Çankırı\'da Kızılırmak Nehri\'nde Çıkan Yangın Söndürüldü

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Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde, Kızılırmak nehri yatağında çıkan örtü yangını ekipler tarafından söndürüldü.

Yangın, Kızılırmak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak yatağında bilimeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. - ÇANKIRI