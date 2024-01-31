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Çankırı'da otel odasında bir gencin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Çankırı'da otel odasında bir gencin cansız bedeni bulundu

Çankırı\'da otel odasında bir gencin cansız bedeni bulundu

Çankırı'da 22 yaşındaki bir gencin cansız bedeni, konakladığı otel odasında temizlik personeli tarafından bulundu. Polis ekipleri şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

31.01.2024 00:18  Güncelleme: 00:49
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Çankırı'da otel odasında 22 yaşındaki bir gencin cansız bedeni bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ TEMİZLİK PERSONELİ BULDU

Olay, il merkezinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde görevli bir temizlik personeli, temizlik için girdiği odada 22 yaşındaki Berat K.'nin cansız bedeni ile karşılaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Berat K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çankırı'da otel odasında bir gencin cesedi bulundu

Olay yerinde cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından 22 yaşındaki gencin cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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