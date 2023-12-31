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Çankırı'da Otomobil Çaya Uçtu: 7 Yaralı - Son Dakika
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Çankırı'da Otomobil Çaya Uçtu: 7 Yaralı

Çankırı il merkezinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çaya uçan otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı\'da Otomobil Çaya Uçtu: 7 Yaralı
31.12.2023 - 11:04,
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Çankırı'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde çaya uçan otomobildeki 7 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı il merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 CEY 465 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde çaya uçtu. Kazada araç içerisinde bulunan, A.U.A. (12), M.A.U. (3), M.A.K. (44), T.U. (45), S.A. (17), F.U. (36) ve D.A. (45) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çankırı'da Otomobil Çaya Uçtu: 7 Yaralı - Son Dakika
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