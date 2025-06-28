Çankırı\'da Otomobilde Yangın

Çankırı'da Fiat- Tofaş marka otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Kucaklama Taşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fiat-Tofaş marka otomobilin motor kısmında park halindeyken yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi. - ÇANKIRI
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