Çankırı'da Takla Atan Otomobilde 1 Yaralı

3.Sayfa

Çankırı'da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi Yapraklı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada S.K. (47) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. S.K., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavisi yapıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI