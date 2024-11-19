Çankırı'da Yangın: Ev ve Ahır Küle Döndü - Son Dakika
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Çankırı'da Yangın: Ev ve Ahır Küle Döndü

Çankırı\'da Yangın: Ev ve Ahır Küle Döndü

Kurşunlu'da çıkan yangında bir ev, ahır ve samanlık yandı, inceleme başlatıldı.

19.11.2024 22:04
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Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde çıkan yangında ev, ahır ve samanlık küle döndü.

Olay, Kurşunlu ilçesi Sivricek köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre R.Ç.'ye ait evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ahır ve samanlığa da sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ev, ahır ve samanlık kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da Yangın: Ev ve Ahır Küle Döndü - Son Dakika

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