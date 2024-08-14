Çankırı'da yapılan operasyonda 46 şahıs ve 3 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çankırı'da yapılan operasyonda 46 şahıs ve 3 düzensiz göçmen yakalandı

Çankırı\'da yapılan operasyonda 46 şahıs ve 3 düzensiz göçmen yakalandı

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs ile 3 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda uyuşturucu ve silah da ele geçirildi.

14.08.2024 09:18
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Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs ile 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5-12 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetim ve operasyonlar kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs ile 3 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 1,16 gram esrar, 298 adet sentetik ecza hapı, 6,50 gram kannabinoid, 20 bin adet dolu makaron, 6 adet yivsiz av tüfeği, 1 adet tabanca, 3 adet bıçak ve 51 adet fişek ele geçirildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da yapılan operasyonda 46 şahıs ve 3 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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