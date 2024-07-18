Cankurtaran Tüneli\'nde kaza: 1 ölü

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Cankurtaran tünelinde kaza: 1 ölü

ARTVİN - Artvin'de Hopa- Borçka karayolu Cankurtaran Tüneli'nde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza Hopa-Borçka karayolu Cankurtaran Tüneli'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hopa istikametine gitmekte olan 0.E yönetimindeki 08 AB 487 plakalı otomobil tünel içinde kaza yaparak ters döndü. Kazada sürücü O.E yaralanırken, tünel içinde trafik kontörlü sağlandığı sırada bir başka kaza daha yaşandı. Tünel içinde kaza nedeniyle duran T. Ö. yönetimindeki 08 AAE 184 plakalı tomruk yüklü kamyona Hızır Avcı yönetimindeki 34 LR 4242 plakalı minibüs arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Hızır Avcı olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası Cankurtaran Tüneli araç trafiğine kapatıldı. Araç içinden cansız bedeni çıkartılan sürücü hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.