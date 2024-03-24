Canlı hayvan taşıyan tır devrildi - Son Dakika
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Canlı hayvan taşıyan tır devrildi

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Mersin'in Erdemli ilçesinde canlı büyükbaş hayvan taşıyan bir tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı ve bazı hayvanlar telef oldu. Kurtarma çalışmalarıyla diğer hayvanlar başka bir araca nakledildi.

24.03.2024 20:30  Güncelleme: 20:32
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Canlı hayvan taşıyan tır devrildi

Sürücünün yaralandığı kazada bazı hayvanlar telef olurken, diğerlerini kurtarmak için yoğun bir çalışma gerçekleştirildi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde canlı büyükbaş hayvan taşıyan tır devrildi. Kazada sürücü yaralandı, bazı hayvanlar telef olurken, diğerlerini kurtarmak için yoğun bir çalışma gerçekleştirildi.

Kaza, Mersin Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sürücüsü Turgut Ç'nin idaresindeki 56 AE 808 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin istinat duvarına çarparak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Tırın dorsesinde bulunan yaklaşık 60 büyükbaş hayvandan bazıları telef oldu. Sıkışarak yaralanan bazı hayvanların kurtarılması için itfaiye ekibi ve vatandaşlar seferber oldu. Tek tek kurtarılan hayvanların başka bir araçla nakledildiği bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Canlı hayvan taşıyan tır devrildi
Kaynak: İHA

Mersin, Hayvan Hakları, Acil Durum, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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