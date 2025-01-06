Çatak\'ta Yangın Söndürüldü

3.Sayfa

Van'ın Çatak ilçesine bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, bağlı Akcabük Mahallesi'nde ikamet eden Süleyman Keleşoğlu'a ait evde meydana geldi. Yangın ihbarını alan Çatak İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürülürken, ev ve evdeki malzemeler yanarak kullanılmaz hale geldi. - VAN