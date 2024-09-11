İstanbul'un Çatalca ilçesinde bir fabrikada bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Olay sonrası çok sayıda itfaiye ekibi kısa sürede yangın alanına intikal etti. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Yetkililer, yangının sebebi hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.
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11.09.2024 13:26:40. #1.12#
SON DAKİKA: Çatalca'da Fabrikada Yangın Çıktı - Son Dakika
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