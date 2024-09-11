Çatalca'da Fabrikada Yangın Çıktı

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Narin\'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek

Otomobilin göre göre ezdiği çocuk, feci şekilde can verdi

Nöbetçi öğretmene kapı açma dayağı! Biri boksör iki kardeş dehşet saçtı

Narin Güran soruşturmasında bir tutuklama daha

Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisle ilgili dehşete düşüren detay

Çatalca'da fabrika yangını

İSTANBUL (İHA)- İstanbul Çatalca'da bulunan bir fabrikada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.