İstanbul'un Çatalca ilçesinde bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı. Yangının çıkış nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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11.09.2024 15:57:08. #1.13#
SON DAKİKA: Çatalca'da Fabrikada Yangın Çıktı - Son Dakika
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