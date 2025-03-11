Çatalca'da yapı izni olmadan tarlalara yapılan kaçak yapılar Çatalca Belediyesi tarafından yıkıldı.
Kalfaköy Mahallesi'nde kaçak yapılaşmaya karşı harekete geçildi. Çatalca Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yıkım çalışmalarında, jandarma ve zabıta ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Belediye ekipleri tarafından Kalfaköy Mahallesinde imarsız tarlalara ve dere havzasına kaçak yapıldığı tespit edilen yapılar iş makinası yardımıyla yıkıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Çatalca'da Kaçak Yapılar Yıkıldı - Son Dakika
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