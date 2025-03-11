Çatalca'da Kaçak Yapılar Yıkıldı

Çatalca'da kaçak yapılar belediye ekiplerince yıkıldı

İSTANBUL - Çatalca'da yapı izni olmadan tarlalara yapılan kaçak yapılar Çatalca Belediyesi tarafından yıkıldı.

Kalfaköy Mahallesi'nde kaçak yapılaşmaya karşı harekete geçildi. Çatalca Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yıkım çalışmalarında, jandarma ve zabıta ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Belediye ekipleri tarafından Kalfaköy Mahallesinde imarsız tarlalara ve dere havzasına kaçak yapıldığı tesbit edilen yapılar iş makinası yardımıyla yıkıldı.